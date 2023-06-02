В кабинете министров Японии сообщили о новом документе для возвращения России в ДСНВ

По словам Мацуно, Япония тщательно следит за странами, которые участвуют в ДСНВ, так как этот документ является крайне важным и способствует стабильности между Россией и США, заявил генсек на пресс-конференции. Он отметил, что во время саммита стран G7, который проходил в Японии 19-21 мая, в Токио был принят совместный документ стран «большой семерки», который является обращением к России для того, чтобы Москва разморозила свое участие в ДСНВ.