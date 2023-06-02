Новейший многоразовый космоплан прошел первые электрические испытания

Многоразовый космоплан Tenacity производства американской компании Dream Chaser успешно прошел первые электрические испытания.
Как сообщает сайт издания N+1, все системы космоплана прошли необходимые электроиспытания и выдержали рабочие нагрузки. Теперь же аппарат ждут термовакуумные испытания.
В случае успешного завершения всех тестов, Tenacity сможет выйти на орбиту уже в конце этого года. Поможет ему в этом ракета-носитель Vulcan Centaur.
Сообщается, что космоплан сможет доставлять на МКС до 5,5 тонн груза и возвращать на землю почти две тонны находясь в полностью автоматическом режиме.
Ранее китайский космоплан вернулся после почти 300 дней полета.