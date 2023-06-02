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Новейший многоразовый космоплан прошел первые электрические испытания

Технологии
Новейший многоразовый космоплан прошел первые электрические испытания

Многоразовый космоплан Tenacity производства американской компании Dream Chaser успешно прошел первые электрические испытания.

Как сообщает сайт издания N+1, все системы космоплана прошли необходимые электроиспытания и выдержали рабочие нагрузки. Теперь же аппарат ждут термовакуумные испытания.

В случае успешного завершения всех тестов, Tenacity сможет выйти на орбиту уже в конце этого года. Поможет ему в этом ракета-носитель Vulcan Centaur.

Сообщается, что космоплан сможет доставлять на МКС до 5,5 тонн груза и возвращать на землю почти две тонны находясь в полностью автоматическом режиме.

Ранее китайский космоплан вернулся после почти 300 дней полета.
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