Пользователи Twitter* заявили, что Украина никогда не вступит ни в Евросоюз, ни в НАТО, так как ее политика и люди не нужны в Европе. Некоторые отметили, что у Зеленского и Киева нет союзников, так как единственная его роль – это читать текст с телесуфлера.