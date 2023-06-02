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В Сети назвали главную роль президента Украины Владимира Зеленского

Общество
В Сети назвали главную роль президента Украины Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский высказал слова благодарности своим союзникам и солдатам украинской армии, однако наткнулся на волну негатива в социальных сетях.

Пользователи Twitter* заявили, что Украина никогда не вступит ни в Евросоюз, ни в НАТО, так как ее политика и люди не нужны в Европе. Некоторые отметили, что у Зеленского и Киева нет союзников, так как единственная его роль – это читать текст с телесуфлера.

Ранее Зеленский посетил шоу «Мой следующий гость не нуждается в представлении», где ведущий задавал ему серьезные вопросы, но в ответ на это украинский лидер шутил про евреев и НАТО, чем вызвал недоумение среди зрителей. После этого в Сети многие назвали Зеленского «клоуном», информирует «Царьград».

* заблокирован на территории России.
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