Волонтеры из Надыма собрали подарки для маленьких посетителей районной больницы

Приятный сюрприз смогут получить все дети, которые придут на прививку или на прием к врачу в больницу. Собрать подарки для ребят помогли местные жители и организации. Заведующая детской поликлиникой Надымской ЦРБ Светлана Бородина рассказала, что дети смогут провести более приятное посещение процедурного или вспомогательных кабинетов. Акция проводится уже на протяжении трех лет – его организовывают Центр развития добровольчества «Ямал-это люди», Дом молодежи и Управление социальных программ.