Волонтеры из Надыма собрали подарки для маленьких посетителей районной больницы

Волонтеры Надыма собрали подарки из раскрасок, книг и игрушек для пациентов районной больницы в рамках ежегодной благотворительной акции «Коробка храбрости». Об этом пишет «Ямал-Медиа».
Приятный сюрприз смогут получить все дети, которые придут на прививку или на прием к врачу в больницу. Собрать подарки для ребят помогли местные жители и организации. Заведующая детской поликлиникой Надымской ЦРБ Светлана Бородина рассказала, что дети смогут провести более приятное посещение процедурного или вспомогательных кабинетов. Акция проводится уже на протяжении трех лет – его организовывают Центр развития добровольчества «Ямал-это люди», Дом молодежи и Управление социальных программ.
Ранее сообщалось, что актриса Анастасия Сиваева может вернуться к своей роли Даши Васнецовой в продолжении «Папиных дочек». Поклонники сериала обнаружили несколько намеков об этом в публикациях от нескольких участников проекта.