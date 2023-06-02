Президент США Джо Байден заявил об искреннем желании скорее подписать законопроект о повышении госдолга

Президент США Джо Байден прокомментировал голосование в сенате, который одобри законопроект о повышении потолка госдолга для того, чтобы избежать прогнозируемого дефолта.
На данный момент работа по спасению США от дефолта, а американской экономики от кризиса, далека от завершения. Однако соглашение Белого дома, Конгресса и сената говорит о том, что действующее правительство готово прилагать большие усилия для того, чтобы действовать в интересах своего народа, говорится в официальном заявлении Байдена, распространенного Белым домом. Он отметил, что очень ждет подписания этого соглашения.
Ранее министерство финансов США сообщило, что повышение потолка госдолга страны необходимо для того, чтобы избежать дефолта. Его предполагаемая дата варьировалась с 1 по 5 июня, информирует «ФедералПресс».