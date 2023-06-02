Президент США Джо Байден заявил об искреннем желании скорее подписать законопроект о повышении госдолга

На данный момент работа по спасению США от дефолта, а американской экономики от кризиса, далека от завершения. Однако соглашение Белого дома, Конгресса и сената говорит о том, что действующее правительство готово прилагать большие усилия для того, чтобы действовать в интересах своего народа, говорится в официальном заявлении Байдена, распространенного Белым домом. Он отметил, что очень ждет подписания этого соглашения.