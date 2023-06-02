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Родители школьников из Владивостока возмутились запретом на посещение туалетов во время экзамена

Общество
Родители школьников из Владивостока возмутились запретом на посещение туалетов во время экзамена

Родители детей, которые посещают школу №14 во Владивостоке, оказались крайне возмущены тем, что школа выдвинула запрет на посещение туалетов во время экзаменов.

Как сообщает сайт KP.RU, в школе, во время тестирования, администрация сняла дверь с петель. Родители детей объясняют это тем, что руководство школы не хочет, чтобы школьники списывали.

«Считаю это неприемлемым, руководство нужно привлечь за нарушение прав человека и издевательства над ребятами», - заявляет мать одного из школьников.

Сама же администрация школы уверяет, что двери сломали дети, а у школы просто нет средств чтобы восстановить их. Отремонтировать санузел и привести образовательную организацию в порядок планируется к началу нового учебного года.

Ранее семиклассника осудили на год колонии за сбор денег на посещение школьного туалета.
туалет школа Владивосток
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