Международный Комитет Четвертого Интернационала, занимающийся объединением разных групп в нескольких странах, сообщил, что демонстрируют намерения США отправить Украине истребители F-16.
Согласно официальному заявлению МКЧИ, США намерены поставлять Украине истребители и дальнобойное оружие для того, чтобы Киев наносил удары по подконтрольным Москве территориям, а также по самой России, несмотря на то, что Вашингтон неоднократно заявлял о недопустимости этих действий. В заявлении также сказано, что противостояние России и Украины уже давно переросло в открытый конфликт Москвы и НАТО.
Ранее китайское издание Guancha сообщило, что Украине не стоит надеяться на победу после получения истребителей F-16. Это аргументировано тем, что у России есть свои истребители, способные противостоять Киеву, а также тем, что спонсирование Украины военными самолетами только затянет имеющийся конфликт, информирует «Царьград».