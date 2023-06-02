Согласно официальному заявлению МКЧИ, США намерены поставлять Украине истребители и дальнобойное оружие для того, чтобы Киев наносил удары по подконтрольным Москве территориям, а также по самой России, несмотря на то, что Вашингтон неоднократно заявлял о недопустимости этих действий. В заявлении также сказано, что противостояние России и Украины уже давно переросло в открытый конфликт Москвы и НАТО.