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Советы из прошлого: Как не попасть в божью немилость в праздник святого Тимофея 2 июня

Общество
Советы из прошлого: Как не попасть в божью немилость в праздник святого Тимофея 2 июня

Русская православная церковь 2 июня 2023 года отмечает День памяти святого Тимофея. Издание Курьер.Среда рассказало как провести этот праздник так, чтобы не попасть под гнев Всевышнего.

В этот день верующие прихожане могут почтить святого и прочитать молитву. Традиционно считается, что 2 июня хорошо заниматься работой на огороде или в саду, особенно посадкой картофеля и огурцов. Также можно совершить доброе дело и провести время в кругу родных и близких, устроив семейную трапезу и пригласив гостей.

Однако в этот день также существуют определенные ограничения. Например, категорически запрещается рвать траву, так как это может привести к неудаче. Нельзя переходить дорогу рыжему коту, поскольку это может негативно сказаться на финансовом положении человека. Не следует оставлять детей с чужими людьми, иначе ребенок может стать капризным. Беременным женщинам не рекомендуется заниматься рукоделием, так как это может привести к беде. Также стоит избегать споров и выяснения отношений с окружающими, так как это также может привести к плохим последствиям.

Народные приметы на 2 июня гласят, что дождь в этот день означает сухой месяц, а выбирающиеся из нор кроты предвещают осадки. Роса вечером говорит о солнечном дне, а если вороны смотрят в одну сторону, то это предзнаменование ветра. Если утром видна радуга, то скоро пойдут дожди, душная погода говорит о них же.

Ранее СМИ рассказывали о приметах на День Еремея Запашника.
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