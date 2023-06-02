Советы из прошлого: Как не попасть в божью немилость в праздник святого Тимофея 2 июня

Однако в этот день также существуют определенные ограничения. Например, категорически запрещается рвать траву, так как это может привести к неудаче. Нельзя переходить дорогу рыжему коту, поскольку это может негативно сказаться на финансовом положении человека. Не следует оставлять детей с чужими людьми, иначе ребенок может стать капризным. Беременным женщинам не рекомендуется заниматься рукоделием, так как это может привести к беде. Также стоит избегать споров и выяснения отношений с окружающими, так как это также может привести к плохим последствиям.