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Экс-президент США Дональд Трамп заявил о разговоре с Путиным для отказа от ядерного оружия

Политика
Экс-президент США Дональд Трамп заявил о разговоре с Путиным для отказа от ядерного оружия

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал о своей работе с Владимиром Путиным касательно отказа от ядерного оружия.

По словам Трампа, во время своего президентского срока (2017-2021 год) он неоднократно разговаривал с Путиным на тему того, что и Россия, и США должны отказаться от ядерного оружия, потому что оно слишком мощное. Как отмечает экс-президент, эта работа проходила успешно, приводит его слова телеканал Fox News. Он также добавил, что сейчас Вашингтон живет во времена наиболее вероятного начала ядерной войны.

Ранее Трамп заявил, что сможет решить конфликт России и Украины в течение 24 часов в случае, если он победит на предстоящих выборах президента. Он намерен провести переговоры между Москвой и Киевом с четко поставленными ультиматумами.
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