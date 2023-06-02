Экс-президент США Дональд Трамп заявил о разговоре с Путиным для отказа от ядерного оружия

По словам Трампа, во время своего президентского срока (2017-2021 год) он неоднократно разговаривал с Путиным на тему того, что и Россия, и США должны отказаться от ядерного оружия, потому что оно слишком мощное. Как отмечает экс-президент, эта работа проходила успешно, приводит его слова телеканал Fox News. Он также добавил, что сейчас Вашингтон живет во времена наиболее вероятного начала ядерной войны.