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Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область 2 июня

Происшествия
Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область 2 июня

Обстрелу подверглось село Ломаковка. Пострадавшие в результате инцидента отсутствуют.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины совершили атаку на село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Политик отметил, что на месте в настоящее время уже работают оперативные службы. В результате произошедшего обстрела загорелся жилой дом, пострадавших нет.

Ранее российский военный рассказал о расстрелах мирных жителей со стороны солдат Вооруженных сил Украины. Боевики ВСУ пытаются помешать своим же согражданам эвакуироваться из зоны боевых действий даже на подконтрольную киевскому режиму территорию.
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