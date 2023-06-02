Обстрелу подверглось село Ломаковка. Пострадавшие в результате инцидента отсутствуют.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины совершили атаку на село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Политик отметил, что на месте в настоящее время уже работают оперативные службы. В результате произошедшего обстрела загорелся жилой дом, пострадавших нет.
Ранее российский военный рассказал о расстрелах мирных жителей со стороны солдат Вооруженных сил Украины. Боевики ВСУ пытаются помешать своим же согражданам эвакуироваться из зоны боевых действий даже на подконтрольную киевскому режиму территорию.