Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область 2 июня

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины совершили атаку на село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Политик отметил, что на месте в настоящее время уже работают оперативные службы. В результате произошедшего обстрела загорелся жилой дом, пострадавших нет.