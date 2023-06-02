Reuters: Япония может помочь в производстве снарядов для Киева

Япония присоединилась к санкциям против России и открыто поддерживает Украину на политическом уровне, но оружие ей не поставляет. Отправка компонентов вооружений в воюющие страны запрещена в связи с законодательством о неучастии в войнах. Однако для товаров двойного назначения запрет не так строг, поэтому Япония может начать поставлять США «промышленный» тринитротолуол, который не отличается от используемого в артиллерийских боеприпасах.