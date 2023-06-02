Reuters: Япония может помочь в производстве снарядов для Киева

США нашли способ закупки тринитротолуола в Японии, необходимого для производства артиллерийских снарядов, которые поставляются в Украину. Об этом сообщило издание Reuters.
Япония присоединилась к санкциям против России и открыто поддерживает Украину на политическом уровне, но оружие ей не поставляет. Отправка компонентов вооружений в воюющие страны запрещена в связи с законодательством о неучастии в войнах. Однако для товаров двойного назначения запрет не так строг, поэтому Япония может начать поставлять США «промышленный» тринитротолуол, который не отличается от используемого в артиллерийских боеприпасах.
Источники агентства Reuters отказались назвать поставщика тротила, но предполагается, что его можно вычислить. Японская компания Chugoku Kayaku из Хиросимы, производящая это вещество, сообщило изданию, что не получала прямых обращений от правительства или вооруженных сил США. Официально японские профильные ведомства отказались от комментариев.
Ранее СМИ сообщили, что с начала украинского конфликта Япония выделила Киеву помощь на сумму 7,6 млрд долларов.