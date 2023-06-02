Пользователи Сети обратили внимание на каблуки Джо Байдена

Пользователи Сети обратили внимание на каблуки президента США Джо Байдена и выдвинули несколько теорий по поводу их странной формы. Об этом рассказал сайт РИА Новости.
На недавней видеозаписи, где лидер Америки падает на трибуне видно, что в каблуках его туфель сделаны специальные вырезы. Техническая функция данного дизайнерского хода оставляет пользователей Сети в догадках.
«Небольшой вырез предназначен для «кольев» или «гвоздей», установленных на отметке на подиуме, чтобы удерживать ноги на месте», - считает один из комментаторов.
Другие же думают, что каблук на обуви ортопедический и помогает ровно ходить. Отдельного внимания заслужил смех и реакция публики, наблюдавшей за падением Байдена.
«Люблю, когда секретная служба смеется над этим старым клоуном», - пишет один из пользователей.
Ранее сенатор Ковитиди прокомментировала падение Джо Байдена на церемонии выпускного курсантов ВВС США.