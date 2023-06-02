Экс-президент США Трамп поставит условие одной из сторон в конфликте России и Украины в случае переизбрания

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал о своих действиях в случае, если его переизберут на предстоящих президентских выборах.
По словам Трампа, после своего переизбрания, он займется тем, чтобы решить конфликт России и Украины за 24 часа. В первую очередь, для этого необходимо организовать переговоры между Москвой и Киевом. После этого нужно будет поставить ультиматум перед одной из сторон, который будет заключаться в том, что достижение мира невозможно без договоренностей, позволяющих всем получить желаемое, приводит слова Трампа Fox News.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Трамп является наиболее достойной кандидатурой на пост президента США, так как Москве всегда было проще взаимодействовать с республиканской партией, информирует «ФедералПресс».