Экс-президент США Трамп поставит условие одной из сторон в конфликте России и Украины в случае переизбрания

По словам Трампа, после своего переизбрания, он займется тем, чтобы решить конфликт России и Украины за 24 часа. В первую очередь, для этого необходимо организовать переговоры между Москвой и Киевом. После этого нужно будет поставить ультиматум перед одной из сторон, который будет заключаться в том, что достижение мира невозможно без договоренностей, позволяющих всем получить желаемое, приводит слова Трампа Fox News.