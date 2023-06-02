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Невролог Елена Царева рассказала о главных опасностях обмороков

Общество
Невролог Елена Царева рассказала о главных опасностях обмороков

Врач-невролог Елена Царева рассказала, что обморочные состояния являются сигналом о необходимости обращения за медицинской помощью, тем более, если они сопровождаются судорогами. Обморок может быть симптомом смертельных болезней.

Точная причина обморока устанавливается только специалистом. Состояние может быть связано с нарушением кровотока, перепадами давления, эпилепсией, нарушением сердечного ритма и изменениями уровня сахара (при диабете).

Эксперт предупредила, что в случае обморока летальный исход не исключен. Так, при превышении давления отметки 160 происходит спазм сосудов, ухудшение работы мозга и резкое повышение риска возникновения предынсультного состояния или инсульта, – пишет «Ямал-Медиа».

Ранее врач-диетолог и эндокринолог Оксана Михалева рассказала о способах зарядиться бодростью без употребления кофе. В этом могут помочь доступные всем продукты.
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