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Эксперт Алексахин о принципиальной опасности сбора биометрии

Общество
Эксперт Алексахин о принципиальной опасности сбора биометрии

Доцент факультета информационных технологий Университета Синергия Александр Алексахин заявил, что сбор биометрических данных может привести к серьезным последствиям. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».

Среди угроз кража личных данных, нарушение конфиденциальности и потеря доступа к защищенным сервисам. Он отметил, что если хакеры получат доступ к биометрической информации, такой как отпечатки пальцев, данные распознавания лиц или сканирование радужной оболочки глаза, это может привести к киберпреступлениям, включая финансовое мошенничество.

Эксперт также сказал, что некорректный сбор биометрических данных может привести к потере возможности получения защищенной информации. Биометрические данные, собранные различными учреждениями или частными компаниями, также могут использоваться для наблюдения, отслеживания и контроля, нарушая конфиденциальность человека.

Ранее издание «Вечерняя Москва» сообщило, что Госдума планирует ввести штрафы за нарушения при использовании биометрии.
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