Эксперт Алексахин о принципиальной опасности сбора биометрии

Среди угроз кража личных данных, нарушение конфиденциальности и потеря доступа к защищенным сервисам. Он отметил, что если хакеры получат доступ к биометрической информации, такой как отпечатки пальцев, данные распознавания лиц или сканирование радужной оболочки глаза, это может привести к киберпреступлениям, включая финансовое мошенничество.