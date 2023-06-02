Эксперт Алексахин о принципиальной опасности сбора биометрии

Среди угроз кража личных данных, нарушение конфиденциальности и потеря доступа к защищенным сервисам. Он отметил, что если хакеры получат доступ к биометрической информации, такой как отпечатки пальцев, данные распознавания лиц или сканирование радужной оболочки глаза, это может привести к киберпреступлениям, включая финансовое мошенничество.
Эксперт также сказал, что некорректный сбор биометрических данных может привести к потере возможности получения защищенной информации. Биометрические данные, собранные различными учреждениями или частными компаниями, также могут использоваться для наблюдения, отслеживания и контроля, нарушая конфиденциальность человека.
Ранее издание «Вечерняя Москва» сообщило, что Госдума планирует ввести штрафы за нарушения при использовании биометрии.