Приближается парад планет, рассказываем где и как на него посмотреть

Как сообщает издание РБК, «в линию» на 93 градусе неба выстроятся Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Меркурий. Чтобы хорошо рассмотреть данное астрономическое явление, вам необходимо узнать время рассвета в вашем регионе и начать наблюдать за парадом за час до него.