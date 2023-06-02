Приближается парад планет, рассказываем где и как на него посмотреть

17 июня произойдет парад планет, при котором несколько небесных тел Солнечной системы встанут в ряд.
Как сообщает издание РБК, «в линию» на 93 градусе неба выстроятся Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Меркурий. Чтобы хорошо рассмотреть данное астрономическое явление, вам необходимо узнать время рассвета в вашем регионе и начать наблюдать за парадом за час до него.
Самым первым на небо взойдет Юпитер, последним же должен подняться Меркурий. Определить, что вы смотрите именно на планеты не сложно, ведь они светят стабильно, а звезды горят.
Ранее стало известно, что произошло самое редкое, гибридное солнечное затмение.