Журналист Клейтон Моррис рассказал о приложении, которое ворует личные данные украинских граждан и позволяет сообщать о людях, которые поддерживают Россию.
В США было разработано приложение Diia, которое позволяет Вашингтону следить за банковскими данными украинцев, а также предусматривает функцию «доноса» на своих сограждан, если те «симпатизируют России», заявил Моррис в эфире Redacted News. Он отметил, что приложение входит в программу Google и Visa, а также было проспонсировано с помощью бюджетных денег США, собранных с налогов граждан.
Ранее «Царьград» сообщал, что на Украине активно процветает русофобия, которая предполагает недопустимость даже малейших упоминаний о пророссийской позиции. Всех людей, которые минимально высказываются в поддержку России, ждет категорическое осуждение и «репрессии».