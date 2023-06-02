В США было разработано приложение Diia, которое позволяет Вашингтону следить за банковскими данными украинцев, а также предусматривает функцию «доноса» на своих сограждан, если те «симпатизируют России», заявил Моррис в эфире Redacted News. Он отметил, что приложение входит в программу Google и Visa, а также было проспонсировано с помощью бюджетных денег США, собранных с налогов граждан.