Более 60% сенаторов США одобрили законопроект о повышении потолка госдолга страны

В сенате США состоялось голосование о принятии законопроекта, который повышает потолок госдолга страны для того, чтобы избежать дефолта. Законопроект был разработан и согласован президентом США Джо Байденом и Конгрессом. За то, чтобы принять его проголосовало 63 сенатора, остальные 36 выступили против. Соответствующая информация была получена на онлайн-трансляции голосования.