Более 60% сенаторов США одобрили законопроект о повышении потолка госдолга страны

Более половины американских сенаторов проголосовали в пользу принятия законопроекта о повышении потолка госдолга.
В сенате США состоялось голосование о принятии законопроекта, который повышает потолок госдолга страны для того, чтобы избежать дефолта. Законопроект был разработан и согласован президентом США Джо Байденом и Конгрессом. За то, чтобы принять его проголосовало 63 сенатора, остальные 36 выступили против. Соответствующая информация была получена на онлайн-трансляции голосования.
Ранее представитель Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что смог достигнуть согласия с Байденом касательно решения проблемы госдолга и последующего дефолта в стране. По его словам, это соглашение способно предотвратить дефолт в стране, который был спрогнозирован министерством финансов США уже в текущем месяце, информирует «ФедералПресс».