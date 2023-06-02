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Российский фильм «Нюрнберг» показали в столице Австрии

Общество
Российский фильм «Нюрнберг» показали в столице Австрии

Российская историческая драма «Нюрнберг» была показана в столице Австрии, в Венском международном центре.

Как сообщает сайт РЕН ТВ, фильм основан на историческом судебном процессе, на котором выносили обвинения нацистским военным преступникам.

Зампостпред России при международных организациях в Вене Роман Устинов утверждает, что место для показа фильма было выбрано не случайно, ведь этот город - крупный центр международных отношений.

«Многосторонняя дипломатия – это не только переговоры и попытки достичь консенсуса по каким-то документам», - подчеркивает он важность кинопоказа.

Ранее стало известно, что про культовую группу «Руки Вверх!» снимут полнометражный фильм.
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