Российский фильм «Нюрнберг» показали в столице Австрии

Российская историческая драма «Нюрнберг» была показана в столице Австрии, в Венском международном центре.
Как сообщает сайт РЕН ТВ, фильм основан на историческом судебном процессе, на котором выносили обвинения нацистским военным преступникам.
Зампостпред России при международных организациях в Вене Роман Устинов утверждает, что место для показа фильма было выбрано не случайно, ведь этот город - крупный центр международных отношений.
«Многосторонняя дипломатия – это не только переговоры и попытки достичь консенсуса по каким-то документам», - подчеркивает он важность кинопоказа.
Ранее стало известно, что про культовую группу «Руки Вверх!» снимут полнометражный фильм.