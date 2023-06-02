Командир подразделения батальона «Крым» сообщил, что солдаты ВСУ расстреливают мирных жителей Запорожской области при попытке покинуть зону боевых действий. Об этом пишут РИА Новости.
Военный рассказал, что однажды украинские солдаты взорвали мирных жителей («или РПГ, или миномет»), которые пытались уехать из опасной зоны. Погибли пожилые мужчина и женщина.
Бойцы подразделения стали свидетелями расстрела гражданского, который хотел уйти на подконтрольную Киеву территорию. Российские военные из разведки смогли найти труп и вывезти его.
Ранее A42.RU сообщал, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил затягивание конфликта вплоть до нескольких десятилетий. Политик назвал происходящее «новой реальностью, новыми условиями жизни».