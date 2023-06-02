Диетолог Михалева рассказала, как взбодриться без кофе

Врач-диетолог и эндокринолог Оксана Михалева рассказала о продуктах, которые могут помочь поддерживать бодрость и энергию организма. Советы специалиста опубликовало издание «Известия».
Она выделила две группы продуктов: стимуляторы и источники энергии. К кофе, как известному стимулятору, можно добавить чай, особенно зеленый, а также какао и продукты из него, например шоколад. Они содержат кофеин и теобромин, которые стимулируют аденозиновые рецепторы и создают ложное ощущение поступления энергии в организм. Врач отметила, что углеводы и белки являются непосредственными источниками энергии для организма.
Углеводы должны составлять не менее 50% от поступающей в организм энергии, при этом для поддержания длительной бодрости лучше употреблять сложные углеводы, такие как фрукты, овощи, хлеб из темных сортов муки и крупы. Быстрое чувство бодрости может дать употребление простых углеводов, которые содержатся в сахаросодержащих продуктах, но это ощущение проходит очень быстро. Белковые продукты, такие как яйца, молочные продукты и орехи, дают длительное чувство сытости и бодрости, но мясо содержит длительно перевариваемый белок, поэтому быстрого чувства бодрости после его употребления не будет.
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