Диетолог Михалева рассказала, как взбодриться без кофе

Углеводы должны составлять не менее 50% от поступающей в организм энергии, при этом для поддержания длительной бодрости лучше употреблять сложные углеводы, такие как фрукты, овощи, хлеб из темных сортов муки и крупы. Быстрое чувство бодрости может дать употребление простых углеводов, которые содержатся в сахаросодержащих продуктах, но это ощущение проходит очень быстро. Белковые продукты, такие как яйца, молочные продукты и орехи, дают длительное чувство сытости и бодрости, но мясо содержит длительно перевариваемый белок, поэтому быстрого чувства бодрости после его употребления не будет.