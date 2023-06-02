МИД Финляндии рассказал о финансовом оффере российской стороны

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Россия направила предложение по решению проблем с замороженными счетами посольства.
Как сообщает сайт издания РБК, Россия предложила решение возникшей проблемы с замороженными еще в апреле счетами Хельсинкской дипмиссии. Сейчас финляндская сторона рассматривает идеи Москвы и пока не дает четкого ответа. Текст московской «идеи» также остается неизвестным.
Российскому посольству разрешено использовать лишь один банк Финляндии. Сообщается, что финансовые санкции против Хельсинки были введены Москвой в качестве ответных мер против политики республики.
Ранее российское посольство в Париже направило протест в МИД Франции, в связи с полетом вертолета над зданием дипломатической миссии.