МИД Финляндии рассказал о финансовом оффере российской стороны

Как сообщает сайт издания РБК, Россия предложила решение возникшей проблемы с замороженными еще в апреле счетами Хельсинкской дипмиссии. Сейчас финляндская сторона рассматривает идеи Москвы и пока не дает четкого ответа. Текст московской «идеи» также остается неизвестным.