Врач Серебренникова рассказала о неожиданной пользе кофе

Она сообщила, что при правильном употреблении и отсутствии противопоказаний такие продукты могут оказаться полезными для организма. По словам доктора, кофе может повысить концентрацию при разумном потреблении и благоприятно влиять на иммунную систему. Также она отметила, что творог является полезным продуктом, но не следует употреблять его слишком часто. В своих комментариях эксперт пояснила, что обезжиренные молочные продукты по качеству вкуса уступают продуктам с высоким содержанием жира. Поэтому производители стараются подсластить эти продукты, что может привести к скрытому увеличению потребления простых углеводов, калорийности питания и набору веса.