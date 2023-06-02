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Врач Серебренникова рассказала о неожиданной пользе кофе

Общество
Врач Серебренникова рассказала о неожиданной пользе кофе

Врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала о пользе продуктов, которые принято считать вредными для организма. Комментарий эксперта опубликовало издание «Газета.Ru».

Она сообщила, что при правильном употреблении и отсутствии противопоказаний такие продукты могут оказаться полезными для организма. По словам доктора, кофе может повысить концентрацию при разумном потреблении и благоприятно влиять на иммунную систему. Также она отметила, что творог является полезным продуктом, но не следует употреблять его слишком часто. В своих комментариях эксперт пояснила, что обезжиренные молочные продукты по качеству вкуса уступают продуктам с высоким содержанием жира. Поэтому производители стараются подсластить эти продукты, что может привести к скрытому увеличению потребления простых углеводов, калорийности питания и набору веса.

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