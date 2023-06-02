Политолог Александр Дудчак усомнился во вступлении Украины в НАТО

Многие политики не раз заявляли, что вступление Киева в Североатлантический альянс будет возможно только после того, как закончится конфликт России и Украины. Однако не исключено, что и после этого у стран-участников НАТО не будет желания впускать Киев к себе или что последний сам не захочет этого, приводит слова Дудчака радио Sputnik.