Политолог Александр Дудчак усомнился во вступлении Украины в НАТО

Политолог Александр Дудчак прокомментировал намерения Великобритании продвигать членство Украины в НАТО.
Многие политики не раз заявляли, что вступление Киева в Североатлантический альянс будет возможно только после того, как закончится конфликт России и Украины. Однако не исключено, что и после этого у стран-участников НАТО не будет желания впускать Киев к себе или что последний сам не захочет этого, приводит слова Дудчака радио Sputnik.
Ранее издание Newsweek сообщило, что Германия может стать препятствием для Украины на пути в НАТО. Для вступления в альянс Киев должен получить одобрение со стороны всех его участников, однако сейчас ФРГ высказывает явное несогласие с кандидатурой Украины в военном блоке, что может стать причиной недопустимости присутствия последней.