Сплошные намеки: Актриса Анастасия Сиваева может появиться в продолжении «Папиных дочек»

Многие фанаты сериала огорчились тем, что в продолжении снимутся не все актеры из предыдущих эпизодов. Сиваева не подавала никаких признаков участия в проекте, однако недавно появились некоторые намеки на ее возвращение к роли Даши. Так, актриса Полина Айнутдинова, играющая роль одной из дочерей Васнецовой, опубликовала фото с вечеринки по случаю окончания съемок – на снимке среди команды сериала была и Сиваева. Более того, режиссер Константин Жигалкин выпустил видео с благодарностью всем, кто вернулся в проект – он также упомянул Сиваеву.