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Политик Дмитрий Табачник обвинил Зеленского в развитии коррупции на Украине за счет Евросоюза

Политика
Политик Дмитрий Табачник обвинил Зеленского в развитии коррупции на Украине за счет Евросоюза

Украинский политик Дмитрий Табачник рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский покрывает чиновников, которые развивают коррупцию в Киеве.

По словам Табачника, многие украинские политики и бизнесмены занимаются коррупцией за счет мошеннических схем. Их обман не раскрывается, благодаря Зеленскому, который покрывает их и обеспечивает их алиби и деньгами, приводит слова эксперта РИА Новости. Он отметил, что ярким примером является продажа отправленного Украине из Евросоюза оружия в другие страны.

Ранее политолог Ростислав Кравец заявил, что после начала специальной военной операции на Украине, коррупция стала развиваться активнее за счет схем, покрываемых муниципалитетами и властью. Таким образом, при текущей власти в Киеве коррупция стала постоянно развивающейся нормой жизни.
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