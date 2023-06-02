Политик Дмитрий Табачник обвинил Зеленского в развитии коррупции на Украине за счет Евросоюза

По словам Табачника, многие украинские политики и бизнесмены занимаются коррупцией за счет мошеннических схем. Их обман не раскрывается, благодаря Зеленскому, который покрывает их и обеспечивает их алиби и деньгами, приводит слова эксперта РИА Новости. Он отметил, что ярким примером является продажа отправленного Украине из Евросоюза оружия в другие страны.