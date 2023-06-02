Украинский политик Дмитрий Табачник рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский покрывает чиновников, которые развивают коррупцию в Киеве.
По словам Табачника, многие украинские политики и бизнесмены занимаются коррупцией за счет мошеннических схем. Их обман не раскрывается, благодаря Зеленскому, который покрывает их и обеспечивает их алиби и деньгами, приводит слова эксперта РИА Новости. Он отметил, что ярким примером является продажа отправленного Украине из Евросоюза оружия в другие страны.
Ранее политолог Ростислав Кравец заявил, что после начала специальной военной операции на Украине, коррупция стала развиваться активнее за счет схем, покрываемых муниципалитетами и властью. Таким образом, при текущей власти в Киеве коррупция стала постоянно развивающейся нормой жизни.