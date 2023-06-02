Аллерголог Браун опровергла главный миф о тополином пухе

Несмотря на то, что у некоторых людей, не страдающих этим недугом, может возникать реакция, это обусловлено скорее чувствительностью слизистых. Симптомы аллергических приступов в верхних дыхательных путях, вызванных контактом с тополиным пухом, часто включают в себя заложенность носа, насморк, кашель и зуд глаз. Однако, как отмечает эксперт, эти симптомы могут быть вызваны и другими факторами, такими как ОРВИ или ОРЗ.