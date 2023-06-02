Аллерголог Браун опровергла главный миф о тополином пухе

Аллергическая реакция, связанная с тополиным пухом, может быть вызвана высокой концентрацией аллергенов других цветущих трав, которые могут находиться на поверхности пуха. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».
Аллергия на сам пух, по словам аллерголога-иммунолога Анастасии Браун является редким явлением. Симптомы такой реакции, возникающие при контакте с тополиным пухом, обычно проявляются только у людей, уже страдающих аллергией или чувствительных к цветению злаковых трав.
Несмотря на то, что у некоторых людей, не страдающих этим недугом, может возникать реакция, это обусловлено скорее чувствительностью слизистых. Симптомы аллергических приступов в верхних дыхательных путях, вызванных контактом с тополиным пухом, часто включают в себя заложенность носа, насморк, кашель и зуд глаз. Однако, как отмечает эксперт, эти симптомы могут быть вызваны и другими факторами, такими как ОРВИ или ОРЗ.
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