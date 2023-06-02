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Названы пять вещей, которые бесят всех женщин в мужчинах

Общество
Названы пять вещей, которые бесят всех женщин в мужчинах

Эксперты из издания MEN TODAY выяснили, что раздражает женщин больше всего в мужчинах, и рассказали об этом.

Неухоженные ноги, на которые мужчина не обращает должного внимания, очень сильно раздражают женщин. Всегда подстригайте отросшие ногти, следите чтобы они не врастали и не допускайте появления огромных натоптышей.

Вылезающие из носа и ушей волосы также очень не нравятся женщинам. Купите себе специальный триммер, если столкнулись с такой проблемой, или же посетите салон красоты, где вам быстро и качественно удалят лишние волосы.

Сильный запах пота раздражает не только женщин, но и всех вокруг. Соблюдение ежедневной гигиены, правильно подобранный дезодорант и парфюм помогут скрыть неприятный запах. Если же проблема не исчезает, то обратитесь к врачу, возможно это симптом заболевания.

Сальные волосы испортят все первоначальное приятное впечатление, после того как вы снимете шляпу. Хороший шампунь и отсутствие перхоти сильно помогут вам, если вы решили походить с неприкрытой головой.

Неухоженная борода допускается только в двух случаях: вы лесоруб, или пират. Если же за окном не стоят гигантские секвойи и ваш верный фрегат, то сходите в барбершоп, где вам и стрижку сделают и питательным маслом волосы намажут.

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