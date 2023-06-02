Politico: В ближайшее время обе партии США одобрят законопроект о повышении госдолга

Политик-демократ Чак Шумер рассказал о проведении голосования касательно повышения госдолга США согласно законопроекту президента Джо Байдена и Конгресса.
Сегодня, 2 июня, состоится голосование, на котором все представители демократической и республиканской партии скажут свое окончательное, одобрительное, мнение насчет законопроекта о повышении потолка госдолга в США, приводит слова Шумера Politico. Он отметил, что это поможет Штатам избежать дефолта.
Ранее издание Axios сообщило, что во время предыдущего голосования за законопроект о повышении госдолга США всем демократам выдали указания о том, как правильно реагировать на заявления Байдена. В документе говорилось, что все политики должны отвечать о «защите народа США» и «недопустимости развития дефолта в стране» в ответ на слова президента.