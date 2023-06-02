Politico: В ближайшее время обе партии США одобрят законопроект о повышении госдолга

Ранее издание Axios сообщило, что во время предыдущего голосования за законопроект о повышении госдолга США всем демократам выдали указания о том, как правильно реагировать на заявления Байдена. В документе говорилось, что все политики должны отвечать о «защите народа США» и «недопустимости развития дефолта в стране» в ответ на слова президента.