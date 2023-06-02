Певец Доминик Джокер рассказал о непослушании участников «Фабрики звезд – 4» во время проекта

Джокер сообщил, что первые две недели участники проекта вели себя непослушно. Фитнес-тренеры тратили большое количество сил, чтобы разбудить будущих звезд. Более того, участники принялись по вечерам устраивать вечера матерных анекдотов. Несмотря на наказания, «фабриканты» продолжали нарушать правила.
В качестве спецмер организаторы решили не пускать участников на прогулки и лишали их первого блюда во время обеда. Членам проекта пришлось разработать коды с родителями для поставок продуктов.
Певец также рассказал, что Роман Черницын передавал Ирине Дубцовой конфеты с водкой. Ратмир Шишков получал сигареты от друзей, которые на концерте распределялись по карманам куртки Джокера, а все ходили в ней гулять.
Ранее «Дни.ру» сообщал, что актриса Агата Муцениеце посеяла интригу среди своих поклонников. Девушка опубликовала в социальных сетях фото с округлым животом.