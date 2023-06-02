Newsweek: Германия не хочет видеть Украину в НАТО

Обозреватель Джон Джексон назвал причину, по которой Украина может не вступить в НАТО, несмотря на свои надежды о членстве текущим летом. Вступление в альянс должно быть одобрено со стороны всех действующих участников.
На данный момент со стороны Германии можно увидеть серьезную нерешимость касательно вопроса о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Это может стать главной причиной, почему текущим летом Киев так и не получит заветного членства, вопреки постоянной поддержке со стороны Берлина, написал Джексон в статье для Newsweek.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на данный момент вступление Украины в НАТО невозможно, потому что страна не соответствует многим требуемым стандартам. Это мнение обсуждалось на саммите стран G7 в Японии.