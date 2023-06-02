Newsweek: Германия не хочет видеть Украину в НАТО

На данный момент со стороны Германии можно увидеть серьезную нерешимость касательно вопроса о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Это может стать главной причиной, почему текущим летом Киев так и не получит заветного членства, вопреки постоянной поддержке со стороны Берлина, написал Джексон в статье для Newsweek.