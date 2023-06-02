Геронтолог Соловьев рассказал о продлевающих жизнь оргазмах

Геронтолог Илья Соловьев сообщил, что ежедневные оргазмы могут продлить жизнь в среднем на восемь лет. Об этом рассказало издание «Лента.ру».
Врач объяснил, что научные исследования подтверждают связь между частотой оргазмов и продолжительностью жизни. В эксперименте, в котором участвовали 900 мужчин в возрасте 45-59 лет, ученые установили, что среди тех, кто часто достигал оргазма, доля смертей была на 50 % ниже по сравнению с группой с самой низкой частотой оргазмов.
Среди лиц с ишемической болезнью сердца наиболее четкую взаимосвязь оргазмов и продолжительности жизни выявили у тех, у кого годовое количество оргазмов достигало сотни. Около 700 оргазмов в год могут увеличить ожидаемую продолжительность жизни на восемь лет. Для женщин большую роль играет интенсивность, качество и удовлетворенность от оргазма. Все это подтверждает, что оргазмы действительно могут помочь продлить жизнь.
Ранее психолог и сексолог Наталья Ониани рассказала о главных отличиях мужского и женского оргазма.