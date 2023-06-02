Геронтолог Соловьев рассказал о продлевающих жизнь оргазмах

Среди лиц с ишемической болезнью сердца наиболее четкую взаимосвязь оргазмов и продолжительности жизни выявили у тех, у кого годовое количество оргазмов достигало сотни. Около 700 оргазмов в год могут увеличить ожидаемую продолжительность жизни на восемь лет. Для женщин большую роль играет интенсивность, качество и удовлетворенность от оргазма. Все это подтверждает, что оргазмы действительно могут помочь продлить жизнь.