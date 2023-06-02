«Понеслась...»: британская вдова необычным способом справилась с потерей мужа

После потери мужа, жительница Великобритании Алекс Делани, начала заниматься сексом с незнакомцами в течение года, чтобы справиться с горем. Об этом сообщает издание «Лента.ру».
Она и ее муж Ник планировали завести детей при помощи искусственного оплодотворения, но после отпуска в Португалии в 2018 году муж потерял сознание и скончался через несколько дней в больнице из-за оторвавшегося тромба. Через три месяца после потери мужа она начала испытывать сильное сексуальное возбуждение, которое не могла объяснить.
Делани начала встречаться с разными мужчинами для секса без обязательств, используя приложение для свиданий. За год у нее было около 15 партнеров. Женщина присоединилась к онлайн-сообществу молодых вдов, где узнала, что внезапный всплеск либидо после потери давнего партнера называется «вдовьим огнем». Исследование показало, что 63 процента людей, потерявших партнеров, испытывают сильное сексуальное притяжение к новым людям. Терапевт Клэр Дикон утверждает, что сексуальное наслаждение помогает справляться со скорбью и нейтрализовать уровень гормонов стресса в организме.
Ранее СМИ сообщили, что жительница Великобритании создала приложение секс-знакомств для вдов и вдовцов.