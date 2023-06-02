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Джо Байден ударился второй раз за день: теперь головой

Политика
Джо Байден ударился второй раз за день: теперь головой

Президент США Джо Байден ударился во второй раз за день. Об этом сообщает Telegram-канал агентства РИА Новости.

В этот раз, глава страны стукнулся головой об дверь, когда выходил из вертолета на лужайке возле Белого дома. О том насколько сильным был удар и есть ли какие-либо травмы у Байдена, пресс-центром администрации президента не уточнил.

За сегодня это уже второй раз, когда лидер США теряет равновесие и неловко ударяется. До этого он упал прямо во время выпускного у курсантов летного училища ВВС США.

Ранее Джо Байден сообщил, что вопрос с госдолгом практически решен.
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