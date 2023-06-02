Российские ученые научились добывать нефть из водорослей

Ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде запатентовали новую технологию, позволяющую синтезировать нефть прямо из водорослей. Об этом сообщил сайт агентства ТАСС.
Ученые также подали еще две заявки на патент, в котором описывают производство нефти еще из двух источников сырья.
«Работая над созданием эффективных методов синтеза такого важнейшего ресурса - нефти, в качестве сырья было предложено использовать дрейфующие крупные водоросли и морской мусор», - заявила Юлия Куликова, старший научный сотрудник университета.
Новые технологии не только позволят добывать нефть в больших масштабах, но и снизят уровень выброса парниковых газов и заражений в атмосферу Земли.
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