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Российские ученые научились добывать нефть из водорослей

Технологии
Российские ученые научились добывать нефть из водорослей

Ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде запатентовали новую технологию, позволяющую синтезировать нефть прямо из водорослей. Об этом сообщил сайт агентства ТАСС.

Ученые также подали еще две заявки на патент, в котором описывают производство нефти еще из двух источников сырья.

«Работая над созданием эффективных методов синтеза такого важнейшего ресурса - нефти, в качестве сырья было предложено использовать дрейфующие крупные водоросли и морской мусор», - заявила Юлия Куликова, старший научный сотрудник университета.

Новые технологии не только позволят добывать нефть в больших масштабах, но и снизят уровень выброса парниковых газов и заражений в атмосферу Земли.

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