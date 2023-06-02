Новейшие российские беспилотники будут направлены в зону СВО

Конструкторское бюро «Око» сообщило, что дроны-камикадзе «Привет-82» успешно прошли летные испытания и готовятся к использованию в различных подразделениях в зоне СВО. Об этом рассказало издание URA.RU.
По данным прессы, в ходе испытаний были проверены дальность полета, радиоканал и устойчивость к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы. В настоящее время в зоне проведения специальной военной операции уже находится 12 дронов данной модели. Они могут пролетать на расстояние до 30 километров и достигать скорости 140 километров в час.
Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак сообщил, что в 2023 году в России планируется выпустить по меньшей мере 6 тысяч гражданских беспилотников различных классов и типов.