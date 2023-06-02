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Сенатор Ковитиди прокомментировала падение Джо Байдена на выпускной церемонии курсантов ВВС

Политика
Сенатор Ковитиди прокомментировала падение Джо Байдена на выпускной церемонии курсантов ВВС

Сенатор Российской Федерации Ольга Ковитиди прокомментировала ситуацию с падением президента США Джо Байдена на церемонии выпускного у курсантов летного училища ВВС.

Так, политик отметила растущую в Америке тенденцию на падение всего.

«В США стали часто падать: президент Джо (по - русски Иван) Байден, доллар, банки, биржевые ставки», - пишет она в своем Telegram-канале.

Отдельного внимания сенатора заслужил и потолок госдолга США, приближающийся к критической отметке и недавно «поднятый» американским конгрессом. Из 31,4 трлн долларов 132 млрд правительство Штатов должно России.

«Так что, падайте, Джо Байден, осторожно», - резюмировала Ковитиди.

Ранее сенатор Ковитиди оценила напряженность между США и Китаем.
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