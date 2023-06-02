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Основатель IT-компании рассказал, как хакеры следят за нами через смартфоны и ноутбуки

Технологии
Основатель IT-компании рассказал, как хакеры следят за нами через смартфоны и ноутбуки

Основатель IT-компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров рассказал сайту 5-tv про методы слежки, используемые хакерами.

Уязвимый аппарат может запросто быть «заражен» практически где угодно. Открытые Интернет-сети, небезопасные подключения и непонятные флешки нанесут вашему гаджету непоправимый вред. Так, Израиль, по словам Бедерова, ведет слежку за подозрительными личностями прямо через Wi-Fi аэропорта.

Также файлы с вирусом могут попасть на ваше устройство даже через электронную почту, если вы неаккуратно перейдете по подозрительной ссылке или откроете неизвестный документ.

Хакер, получивший доступ к ноутбуку или телефону жертвы может вести запись с веб-камеры, записывать ваши разговоры и получить доступ ко всем паролям. Соблюдайте кибербезопасноть и не «клюйте» на обманы злоумышленников!

Ранее стало известно, что хакеры начали вести активные действия против россиян.
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