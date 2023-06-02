Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Врачи рассказали о процедуре, позволяющей поддерживать мышцы до и после тренировок

Общество
Врачи рассказали о процедуре, позволяющей поддерживать мышцы до и после тренировок

Врачи рассказали о создании нового аппарата, позволяющего проходить процедуру подготовки и восстановления мышц до и после тренировки. Об этом сообщило издание MEN TODAY.

Так, машины, проводящие RSL-скульптурирование одновременно делают массаж необходимой части тела, и просвечивают кожу красным светом с длиной волны 650-660 нанометров. Такой комплексный подход позволяет улучшить циркуляцию крови и нормализует метаболизм организма.

Световая терапия способствует выработке коллагена и дает эффект омолаживания. Мышцы начинают быстрее выводить из себя молочную кислоту, а также исчезают спазмы.

Приятным бонусом станет уменьшение жировых отложений, избавление от целлюлита и повышение качества кожи.

Пока не везде можно пройти данную процедуру, и, хотя все эффекты, которые приходят после нее звучат просто волшебно, не забывайте о самих занятиях спортом, ведь так весь результат сойдет на нет.

Ранее фитнес-эксперт сообщила, что тренировки «до отказа» стимулируют рост мышц.
фитнес спорт процедура
Военкоры ФАН