Врачи рассказали о процедуре, позволяющей поддерживать мышцы до и после тренировок

Врачи рассказали о создании нового аппарата, позволяющего проходить процедуру подготовки и восстановления мышц до и после тренировки. Об этом сообщило издание MEN TODAY.
Так, машины, проводящие RSL-скульптурирование одновременно делают массаж необходимой части тела, и просвечивают кожу красным светом с длиной волны 650-660 нанометров. Такой комплексный подход позволяет улучшить циркуляцию крови и нормализует метаболизм организма.
Световая терапия способствует выработке коллагена и дает эффект омолаживания. Мышцы начинают быстрее выводить из себя молочную кислоту, а также исчезают спазмы.
Приятным бонусом станет уменьшение жировых отложений, избавление от целлюлита и повышение качества кожи.
Пока не везде можно пройти данную процедуру, и, хотя все эффекты, которые приходят после нее звучат просто волшебно, не забывайте о самих занятиях спортом, ведь так весь результат сойдет на нет.
Ранее фитнес-эксперт сообщила, что тренировки «до отказа» стимулируют рост мышц.