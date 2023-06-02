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Белый дом обеспокоен сближением России и Ирана из-за угроз со стороны последнего

Политика
Белый дом обеспокоен сближением России и Ирана из-за угроз со стороны последнего

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с министром стратегического планирования Ирана Роном Дермером вопрос улучшения отношений последних с Россией.

США обеспокоены улучшением отношений России и Ирана в связи с тем, что Москва использует иранские беспилотники в военных целях. Поэтому Вашингтон намерен развивать обсуждение вопросов, связанных с этой темой. Также Салливан заявил о недопустимости получения ядерного оружия Ираном, так как последний представляет угрозу для других государств, говорится в официальном сообщении Белого дома.

Ранее аналитик Владимир Соловейчик заявил, что несогласные с нынешней властью политики США используют сближение России и Ирана для того, чтобы продемонстрировать политический провал действующего руководства Белого дома.
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