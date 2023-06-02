Швейцария отказалась разрешать реэкспорт оружия в Украину

Предложение нарушало Закон о военной технике, который запрещает поставки вооружений швейцарского производства в воюющие страны. Политик Жан-Люк Аддор, который представлял крупнейшую в палате право-популистскую Швейцарскую народную партию, отметил, что предложение противоречит нейтралитету страны.