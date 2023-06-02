Швейцария отказалась разрешать реэкспорт оружия в Украину

Парламент Швейцарии отверг предложение о разрешении реэкспорта швейцарского вооружения в Украину. Об этом сообщает издание BBC.
Нижняя палата парламента отклонила предложение с существенным отрывом голосов: 98 депутатов проголосовали против, а 75 - за.
Предложение нарушало Закон о военной технике, который запрещает поставки вооружений швейцарского производства в воюющие страны. Политик Жан-Люк Аддор, который представлял крупнейшую в палате право-популистскую Швейцарскую народную партию, отметил, что предложение противоречит нейтралитету страны.
Швейцария является крупным экспортером вооружений, но все поставки оружия за рубеж должны согласовываться с властями страны.
Ранее СМИ сообщили, что комитет по правовым вопросам Сената Швейцарии выступил против создания группы по обеспечению санкций против России и Белоруссии.