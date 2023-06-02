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Политолог Леонид Крутаков опроверг дальнейшую финансовую поддержку Украины со стороны Евросоюза

Политика
Политолог Леонид Крутаков опроверг дальнейшую финансовую поддержку Украины со стороны Евросоюза

Политолог Леонид Крутаков рассказал, какой будет финансовая помощь Украине от Евросоюза на самом деле.

Огромные суммы, которые называет Евросоюз в рамках помощи Украине до 2027 года на самом деле не будут работать так, как этого ожидает Киев. В этом «черном ящике» деньги будут распределяться иначе, чем говорят представители ЕС.

Скорее всего это станет ленд-лизом: государства-союзники будут производить товары, а Украина, на пожертвованные деньги этих государств, покупать эти товары, приводит слова Крутакова «Радио Sputnik». Он предположил, что военная помощь Украине закончится на поставках обмундирования и, в крайнем случае, тушенки в моменты голода.

Ранее политолог Дмитрий Солонников заявил, что Германия выступает против многомиллиардной поддержки Украины, аргументируя это коррупцией в Киеве, потому что понимает неспособность Берлина давать бесконечное финансовое обеспечение.
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