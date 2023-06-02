Политолог Леонид Крутаков опроверг дальнейшую финансовую поддержку Украины со стороны Евросоюза

Политолог Леонид Крутаков рассказал, какой будет финансовая помощь Украине от Евросоюза на самом деле.
Огромные суммы, которые называет Евросоюз в рамках помощи Украине до 2027 года на самом деле не будут работать так, как этого ожидает Киев. В этом «черном ящике» деньги будут распределяться иначе, чем говорят представители ЕС.
Скорее всего это станет ленд-лизом: государства-союзники будут производить товары, а Украина, на пожертвованные деньги этих государств, покупать эти товары, приводит слова Крутакова «Радио Sputnik». Он предположил, что военная помощь Украине закончится на поставках обмундирования и, в крайнем случае, тушенки в моменты голода.
Ранее политолог Дмитрий Солонников заявил, что Германия выступает против многомиллиардной поддержки Украины, аргументируя это коррупцией в Киеве, потому что понимает неспособность Берлина давать бесконечное финансовое обеспечение.