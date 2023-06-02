Модель Виктория Боня честно рассказала об отношении к россиянам за границей

Российская модель Виктория Боня рассказала об отношении к русским за границей. Телеведущая не смогла принять участия в Каннском фестивале, поскольку на российскую делегацию были наложены ограничения. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Боня заявила, что к россиянам очень хорошо относятся за рубежом, однако она не может себе даже представить, когда будут смягчены ограничения для посещения фестиваля. Модель призналась, что она опечалена чрезмерным влиянием политики на представителей спорта и искусства.
Ранее эксперты рассказали о способах сохранения ментального здоровья при осуществлении трудовой деятельности на двух работах. Первостепенным аспектом в данном вопросе является хладнокровие. Стоит также дважды подумать перед тем, как устраиваться на вторую работу.