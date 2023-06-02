Банк развития БРИКС может принять в свой состав Аргентину

Издание отметило, что Русефф обратилась к министру экономики Аргентины Серхио Массе с сообщением, что совет директоров НБР официально разрешил голосование по вступлению страны в организацию на следующем собрании. Инициатива будет обсуждена в первой половине августа на встрече управляющих банка в Южной Африке.