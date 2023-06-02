Аргентинская кандидатура на присоединение к Новому банку развития БРИКС может быть рассмотрена в августе 2023 года. Об этом пишет информационное издание Télam со ссылкой на главу финансовой организации Дилму Русефф.
Издание отметило, что Русефф обратилась к министру экономики Аргентины Серхио Массе с сообщением, что совет директоров НБР официально разрешил голосование по вступлению страны в организацию на следующем собрании. Инициатива будет обсуждена в первой половине августа на встрече управляющих банка в Южной Африке.
Ранее сообщалось, что американский профессор Энтони Моретти назвал США «воинствующим монстром». Ученый заявил, что после начала украинского кризиса стало ясно: Вашингтон не намерен останавливаться в имплементации собственных амбиций.