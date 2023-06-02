Специалисты рассказали, как можно совмещать две работы и не сойти с ума

Эксперты из издания MEN TODAY поделились секретами сохранения продуктивности и ума, для людей, которые стараются совмещать две работы одновременно.
Для начала, стоит запомнить одно главное правило – оставайтесь хладнокровны. Ни на какой работе не будут держать сотрудника, не справляющегося со своими обязанностями и выгорающего каждый день. Подумайте дважды перед тем, как искать себе вторую работу.
Следуйте заранее предопределенному графику в своей голове. Не нужно торопиться и слишком перерабатывать, ведь это ведет только к стрессу. Хорошо отдыхайте, когда у вас время для отдыха и усердно работайте в рабочее время.
Старайтесь расти как профессионал. Две работы — это отличный способ улучшить сразу несколько своих навыков. Работаете дизайнером? Изучите теорию искусств и блещите умом перед сотрудниками офиса. Трудитесь грузчиком? Научитесь правильно прикладывать силу, и вы не заметите, как тело станет намного атлетичнее. Подрабатываете на стройке? Изучите основы механики и физики и станете высококлассным специалистом своего дела.
Ранее эксперт объяснил, почему ИИ не сможет целиком заменить человека на работе.