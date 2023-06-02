Косметолог Антимирова призвала к осторожности при использовании народной косметики

Согласно ее рекомендациям, необходимо быть особенно осторожным при использовании перцовых масок для роста волос и скрабов с морской солью. Косметолог отметила, что следует избегать использования средств с травами, содержащими активные эфирные компоненты и витамины в неограниченном количестве. Она также выделила три наиболее распространенные ошибки при уходе за собой. Одна из них - неправильное использование скрабов из морской соли для стимуляции роста волос.