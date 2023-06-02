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Косметолог Антимирова призвала к осторожности при использовании народной косметики

Общество
Косметолог Антимирова призвала к осторожности при использовании народной косметики

Эксперт Евгения Антимирова предупредила, что использование домашних средств для ухода за лицом и волосами может быть опасным. Об этом сообщает издание LIFE.

Согласно ее рекомендациям, необходимо быть особенно осторожным при использовании перцовых масок для роста волос и скрабов с морской солью. Косметолог отметила, что следует избегать использования средств с травами, содержащими активные эфирные компоненты и витамины в неограниченном количестве. Она также выделила три наиболее распространенные ошибки при уходе за собой. Одна из них - неправильное использование скрабов из морской соли для стимуляции роста волос.

Кроме того, эксперт не рекомендует использовать маски для волос из перца и горчицы, которые могут вызвать ожоги кожи головы из-за разогревающего и раздражающего действия.

Наконец, Антимирова рекомендует не перебарщивать с умыванием и делать это не более двух раз в день, чтобы избежать возможного вреда для кожи лица, такого как розацеа, гнойные узлы и рубцы.

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