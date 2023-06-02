«Игра в одни ворота»: Сенатор Джабаров заявил о предстоящем диалоге между участниками зерновой сделки

Сенатор Владимир Джабаров рассказал о действиях России в текущих условиях выполнения зерновой сделки со стороны других стран.
По словам Джабарова, Россия намерена выполнять свою часть условий, однако долго такая «игра в одни ворота» продолжаться не может, поэтому в скором времени, не исключено, что Москва предпримет попытку того или иного воздействия на участников зерновой сделки. В связи с этим состоится диалог, который позволит всем сторонам понять, как действовать дальше, приводит слова Джабарова «Радио Sputnik».
Ранее политолог Василий Колташов заявил, что Евросоюз провоцирует прекращение зерновой сделки своим отказом пускать российские корабли и товары в свои порты. В связи с этим Москва намерена начать шаги по сворачиванию зерновой сделки, чтобы обратить внимание на необходимость исправления ситуации.