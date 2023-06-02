«Игра в одни ворота»: Сенатор Джабаров заявил о предстоящем диалоге между участниками зерновой сделки

По словам Джабарова, Россия намерена выполнять свою часть условий, однако долго такая «игра в одни ворота» продолжаться не может, поэтому в скором времени, не исключено, что Москва предпримет попытку того или иного воздействия на участников зерновой сделки. В связи с этим состоится диалог, который позволит всем сторонам понять, как действовать дальше, приводит слова Джабарова «Радио Sputnik».