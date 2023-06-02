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Эксперты рассказали, почему косметика с SPF-фактором бессмысленна

Общество
Эксперты рассказали, почему косметика с SPF-фактором бессмысленна

Эксперты из издания The Voice Mag рассказали, почему бессмысленно использовать тональные средства с присутствующим в них SPF-фактором.

Такие тинты, хоть и имеют способность защищать кожу от солнца, все же обладают худшими первоначальными свойствами. Само нанесение «тональника» подразумевает под собой сокрытие дефектов кожи лица, а толстый слой солнцезащитной косметики будет мешать правильной работе сальных желез, что неизменно приведет к прыщам и еще большему количеству косметики.

Более тонкий слой, наоборот, не принесет хоть сколько-то ощутимого эффекта и будет бессмысленно нанесен на ваше лицо. Лучшим советом будет принятие себя такой какая вы есть, конечно если у вас нет заболеваний, связанных с солнечным светом, либо же использовать отдельно солнцезащитный крем и «тоналку».

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