Эксперты рассказали, почему косметика с SPF-фактором бессмысленна

Более тонкий слой, наоборот, не принесет хоть сколько-то ощутимого эффекта и будет бессмысленно нанесен на ваше лицо. Лучшим советом будет принятие себя такой какая вы есть, конечно если у вас нет заболеваний, связанных с солнечным светом, либо же использовать отдельно солнцезащитный крем и «тоналку».