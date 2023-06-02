Названы два неочевидных симптома рака щитовидной железы

Специалисты из Cancer Research UK сообщили о двух необычных симптомах рака щитовидной железы. Комментарий специалистов опубликовало издание «Царьград».
Обычно симптомы этого заболевания связаны с областью перед дыхательным горлом, такими как затруднение при глотании или комок в горле.
Однако, при раке щитовидной железы могут также наблюдаться два неочевидных симптома. Повышенный уровень гормона кальцитонина, который вырабатывается раковыми клетками, может привести к диарее и покраснению кожи на лице.
Важно отметить, что наличие этих симптомов не является окончательным диагнозом, поэтому необходимо обратиться за консультацией к специалисту.
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