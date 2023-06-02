Политолог Василий Колташов назвал причину прекращения зерновой сделки

Политолог Василий Колташов рассказал о причинах, по которым зерновая сделка может прекратиться в ближайшем будущем.
Россия намерена ограничить регистрацию судов в порту Южный, потому что видит невыполнение обязательств зерновой сделки со стороны ООН. Последние намеренно запрещают экспорт российского аммиака. Поэтому Москва начинает делать предупреждающие шаги, которые должны сказать ООН о важности выполнения обоюдных условий зерновой сделки, а именно допуск российских судов в порты Евросоюза. Если этого не произойдет, соглашение будет разорвано, приводит слова Колташова «Радио Sputnik».
Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что зарубежные зерновые коридоры используются Украиной для атак территории России, в частности, на побережье.