Политолог Василий Колташов назвал причину прекращения зерновой сделки

Россия намерена ограничить регистрацию судов в порту Южный, потому что видит невыполнение обязательств зерновой сделки со стороны ООН. Последние намеренно запрещают экспорт российского аммиака. Поэтому Москва начинает делать предупреждающие шаги, которые должны сказать ООН о важности выполнения обоюдных условий зерновой сделки, а именно допуск российских судов в порты Евросоюза. Если этого не произойдет, соглашение будет разорвано, приводит слова Колташова «Радио Sputnik».